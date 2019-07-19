FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

HABER MERKEZİ
İstanbul merkezli 17 ilde, FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Adıyaman, Manisa, Kocaeli, Ankara, Batman, Antalya, Sakarya, Manisa, Hatay, İzmir, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Bayburt, Elazığ ve Maraş'ta eş zamanlı olarak operasyon başlattı.
Operasyonlarda, şu ana kadar şüphelilerin 28'i gözaltına alındı.
Ekiplerin diğer şüphelileri yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi.
Öte yandan İzmir merkezli 11 ilde eş zamanlı yürütülen FETÖ operasyonlarında da 52 şüpheliden 20'si yakalandı.
Aranan şüphelilerden birinin Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la irtibatlı olduğu belirlendi. (Kaynak: Ajanslar)
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