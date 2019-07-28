Dünya

Maden ocağında toprak kayması: 6 ölü, 12 kayıp

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Maden ocağında toprak kayması: 6 ölü, 12 kayıp
Myanmar Maden Ocağı Toprak Kayması

HABER MERKEZİ

Myanmar'da yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 6 kişi yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, Kaçin eyaletine bağlı Hpakant'ta bir maden ocağında toprak kayması meydana geldiğini kaydederek en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Toprak kaymasının ardından 9 madenci ve 3 güvenlik görevlisinin kaybolduğunu ifade eden yetkililer, arama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Hpakant'ta özellikle yağışların yoğun olduğu dönemlerde sık sık toprak kaymaları meydana geliyor.

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