Pompeo: DAİŞ bazı bölgelerde yeniden güçlendi

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DAİŞ’in bazı bölgelerde güçlendiğini ancak büyük çaplı eylemler yapabilecek düzeyde olmadığını söyledi.

Amerikan CBS kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, DAİŞ’in Ortadoğu’nun bazı bölgelerinde yeniden örgütlenip güçlendiğini belirtti.

“Durum karışık” ifadesini kullanan Pompeo, DAİŞ’in bugün iki ya da üç yıl öncesinden daha güçlü olduğu bölgelerin olduğunu ancak grubun hilafet ilan ettiği toprakları kaybettiğini ve saldırı düzeyinin de düştüğünü belirtti.

Pompeo, DAİŞ’i bölgeden arındırma planının 80 farklı ülkeyle birlikte yürütüldüğünü ve çok başarılı olduğunu söyledi, ancak DAİŞ ve El Kaide’nin de aralarında olduğu radikal terör örgütlerinin yeniden ortaya çıkma olasılığının her zaman var olduğuna dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Aralık ayında Suriye’de DAİŞ’e karşı zafer ilan etmiş ve ABD askerlerine Suriye’de ihtiyaç kalmadığını bildirmişti.

DAİŞ, son dönemde Suriye ve Irak’ın yanı sıra Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgelerde düzenlediği terör saldırılarıyla gündeme geliyor.

DAİŞ, son olarak Afganistan’ın başkenti Kabil’de Cumartesi günü bir düğüne düzenlenen intihar saldırısını üstlendi. Saldırıda 63 kişi ölmüş, 182 kişiyse yaralanmıştı.