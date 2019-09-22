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BASIN ÖZETİ – 22 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ – 22 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İşte gizlenen karar

Kadının bir kravat kadar değeri yok 

Kepçeyle aldılar

Ülke borç batağında 

Aselsan'ı dışlıyorlar


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bu festival sahneyi ters yüz edecek 

Askerinden diktatöre gözdağı 

Kirli hava sağlığı anne karnında bozuyor 

Kodesten kurtarın siyaseti bırakayım 

Arabada balkonda sigara içilmeyecek 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bu hukuksuzluk herkesi vurur 

Başınıza her an her şey gelebilir 

Neslican bugün uğurlanacak 

Denizden neler çıkmadı ki!

Ailelere imam hatip zorlaması 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Mısır'da Sisi'ye isyan 

Bu nasıl buluşma 

Erdoğan'dan Fırat mesajı

Af için pazarlık yapıyor 

Acıyı paylaştılar 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Mücadelesi miras kaldı 

Hala evlerinden çıkamıyorlar 

Zorba hukuku ile karşı karşıyayız 

Bekleme sanatı 

Özgür olmayan toplumlar sanatta başarılı olamazlar 

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