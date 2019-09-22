BASIN ÖZETİ – 22 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İşte gizlenen karar
Kadının bir kravat kadar değeri yok
Kepçeyle aldılar
Ülke borç batağında
Aselsan'ı dışlıyorlar
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bu festival sahneyi ters yüz edecek
Askerinden diktatöre gözdağı
Kirli hava sağlığı anne karnında bozuyor
Kodesten kurtarın siyaseti bırakayım
Arabada balkonda sigara içilmeyecek
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bu hukuksuzluk herkesi vurur
Başınıza her an her şey gelebilir
Neslican bugün uğurlanacak
Denizden neler çıkmadı ki!
Ailelere imam hatip zorlaması
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Mısır'da Sisi'ye isyan
Bu nasıl buluşma
Erdoğan'dan Fırat mesajı
Af için pazarlık yapıyor
Acıyı paylaştılar
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Mücadelesi miras kaldı
Hala evlerinden çıkamıyorlar
Zorba hukuku ile karşı karşıyayız
Bekleme sanatı
Özgür olmayan toplumlar sanatta başarılı olamazlar
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