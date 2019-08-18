İran’la olan sınır kapılarıyla ilgili yeni karar

K24 - ERBİL

İran’ın, Kürdistan Bölgesi’yle olan bazı sınır kapılarının mahiyetini değiştirerek, uluslararası sınır kapısı statüsüne alacağı bildirildi.

Halepçe Vali Yardımcısı Kawe Ali Kerim yaptığı açıklamada, “İran yönetimi, 10 Ağustos tarihli kararla Kêlê, Şoşme-Tewele ve Şeyh Salih-Pişte gümrüklerini ticaret ve turizm sınır kapısı statüsüne alınması talimatı verdi” dedi.

İran’ın talebinin Iraklı mercilere iletileceği belirtildi. Yakın tarihte bir araya gelecek olan İran ve Iraklı yetkililer, konuyu karara bağlayacak.

Kawe Ali Kerim, İranlı yetkililerle 8 Ağustos’ta yaptıkları toplantıda da bu konunun gündeme geldiğini ve kendilerinden de sürece katkıda bulunmalarının istendiğini ifade etti.