ABD’de silahlı saldırı: 10 yaralı

HABER MERKEZİ
ABD'nin Alabama eyaletinde dün akşam oynanan bir lise Amerikan futbolu maçında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi yaralandı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, 2 kişinin çevreye ateş açması sonucu 10 kişi yaralandı.
Yaşları 15 ila 18 arasında değişen yaralılar hastaneye taşındı, 5 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, John L. LeFlore Magnet Lisesi ile Lillie B. Williamson Lisesi arasındaki maçta saldırıyı gerçekleştiren iki kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet Şefi Lawrence Battiste, gençlerin mahallelerindeki kavgalarını kamuya açık etkinliklere taşıyarak diğer insanları tehlikeye soktuğunu belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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