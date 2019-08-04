İran’dan ABD’ye başsağlığı mesajı

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İran, ABD’nin El Paso ve Dayton kentlerinde meydana gelen saldırılardan dolayı hayatını kaybedenler için ABD halkına başsağlığı diledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Teksas eyaletinin El Paso kentinde ve Dayton şehrinde 29 kişinin öldüğü silahlı saldırılar nedeniyle ABD halkına başsağlığı diledi.

Musevi, ABD'deki silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayınladı.

Saldırının 'korkunç' olduğunu belirten Musevi, ABD halkı ve kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi, acılarını paylaştıklarını ifade etti. Musevi saldırıda yaralananlara da şifa diledi.

El Paso'daki Cielo Vista alışveriş merkezinde bulunan Walmart mağazasında dün gece düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.

Saldırının faili 21 yaşındaki beyaz Amerikalı Patrick Crusius gözaltına alınmıştı.

Ayrıca bugün de Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü, 16 kişi de yaralanmıştı.

Yine bugün ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda da en az 9 kişinin yaralandı.