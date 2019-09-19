Hulusi Akar: Fırat’ın doğusunda daimi üsler kuracağız

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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat’ın doğusuna devriye üsleri kuracaklarını belirterek, “Bizim amacımız sınır hattı boyunca 30-40 kilometrelik güvenli bir bölge oluşturmak” dedi.

Hulusi Akar, Fırat’ın doğusunda daimi üs bölgeleri kuracaklarını ifade ederek, “Kuzey Irak’takilere benzer olabilir. Yeri ve sayısı görüşmeler ilerledikçe netleşecek” ifadelerini kullandı.

ABD’yle Fırat’ın doğusunda ‘güvenli bölge’ oluşturmak için uzun süren görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Akar, şöyle devam etti:

“Uzun bir müzakere süreci yaşadık. Senatörler, askerler temsilciler geldi gitti. Nisan ayında ‘Fırat’ın doğusuna hiçbir şekilde bir Türk askeri bile giremez’ diyorlardı. İşte bu toplantılarda, müzakerelerde belli bir noktaya gelindi. Sözler verildi, bazı noktalarda mutabakata varıldı, bazılarında varılamadı Şimdilerde kara devriyesi, harekât merkezi, İHA, helikopter hepsini kabul ettiler.”

“Fırat’ın doğusuna devriye üsleri kuracağız” diyen Akar, şunları kaydetti:

“Bu üsleri kurarsak, teröristler de oradan çekilirse bu büyük bir kazanım olacak. Bir rahatlama sağlanacak. Sonra duracak mıyız? Hayır durmayacağız, Bizim amacımız sınır hattı boyunca 30-40 kilometrelik güvenli bir bölge oluşturmak. Hudutlarımızın ve ülkemizin güvenliğini sağlamak.

Ardından da, şu anda ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyelilerin hiçbir ayrım yapmaksızın topraklarına dönmelerini temin etmek. Orada uygun evler yapmak suretiyle iskânlarını temin etmek ve sınır hattı boyunca istikrarlı bölge oluşturmak. Bunlar Türkiye ile ABD’nin ortak üsleri olacak. Daimî olmasını istiyoruz. İhtiyaca göre sayıları belirlenecek. Devriye yaparken, arazi şartlarına göre sayı tespit edilecek. İdlib’dekiler gözlem noktası. Fırat’ın doğusundakiler üs bölgesi olacak. Kuzey Irak’takilere benzer olabilir. Yeri ve sayısı, görüşmeler ilerledikçe belli olacak.” (Kaynak: İHA)