DAİŞ’lilerin ‘dinlenme’ alanı haline gelen bölge

HABER MERKEZİ

Irak’ta üç vilayet arasında kalan bir bölgenin DAİŞ mensuplarınca “dinlenme” alanı halinde geldiği açıklandı.

Diyala’ya bağlı Uzem Beldesi Meclis Başkanı Muhammed Zeyfan basına yaptığı açıklamada, “Diyala, Kerkük ve Selahaddin vilayetleri arasında kalan Mutibice ve Meyte bölgeleri DAİŞ’lilerin toplanma ve dinlenme alanı haline gelmiş. Bölgeye sızıp üç vilayetin yollarında rahatça gidip geliyorlar. Devlet kurumlarının gözleri önünde tehlike her geçen gün artıyor ve buna müsade etmiş gibi görünüyorlar” diye konuştu.

Bu durumun önüne geçilmesi için şimdiye kadar bir girişimde bulunulmadığını kaydede Zeyfan, “Tek çözüm vilayetin korunması ve DAİŞ’in bölgeden tamamen temizlenmesidir. Güvenlik güçleri bölgede kontrolü sağlamalı, göçzedeler evlerine dönebilmelidir” ifadelerini kullandı.

Üç vilayet arasında kalan bölge, Irak’taki en tehlikeli bölge olarak nitelendiriliyor. Coğrafik şartların zorluğu ve operasyonel şartların elverişsizliği nedeniyle, bölge DAİŞ’lilerin toplanma alanı haline geldi.