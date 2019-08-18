Pakistan'da bombalı saldırı

HABER MERKEZİ
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Malakand bölgesinde patlama meydana geldi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yerel bir barış komitesi yetkilisinin aracının hedef alındığı belirtildi.
Olayda, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Güvenlik ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği kaydedilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Saldırının kimin tarafında yapıldığı bilgisi henüz paylaşılmadı.
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