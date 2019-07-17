Hükümetten saldırı açıklaması: Ciddi bir çalışma içerisindeyiz

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, başkent Erbil’de bir restoranda gerçekleşen ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu personelini hedef alan saldırıyı sert bir dille kınadı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, “Bugün öğleden sonra Erbil’deki bir restoranda yaşanan, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan bir personel ve bir vatandaşın yaşamını yitirdiği, bir vatandaşın da yaralandığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denildi.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, kurbanların ailelerinin acılarının paylaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Kürdistan Bölgesi’nin ilgili kurumlarının yaşanan olayla ilgili sonuca ulaşmak ve suçluları yasalar çerçevesinde cezalandırmak için ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz.

Kürdistan Bölgesi’nin huzur ve güvenliğinin ortamının bozulmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.