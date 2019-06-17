Başkan Barzani Necmeddin Kerim’le görüştü

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürt siyasetçi ve eski Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’le görüştü.

Başkan Barzani’nin Pirmam’daki ofisinde gerçekleşen görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki siyasi süreçler, bölgesel gelişme ve değişimler ele alındı.

Önceki akşam Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan Kürdistan Bölgesi’ne dönen Necmeddin Kerim’in, çalışmalarına devam edeceği kaydedilmişti.

Kerim’in ofisinden K24’e yapılan açıklamada, Eski Kerkük Valisi’nin Beyrut’ta tutuklandığına dair haberlerin tümünün gerçeklikten uzak olduğu belirtilmişti.

Kısa bir süre önce Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki bazı medya organlarında Kerim’in Interpol tarafından Lübnan’da gözaltına alındığı ve Irak’a teslim edileceğine dair haberler yer almıştı.