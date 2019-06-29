NASA profesörü: Mars'ta kesinlikle yaşam var!

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ABD uzay ajansındaki bir bilim insanı, NASA’nın diğer gezegenlerdeki yabancı yaşam arayışının insan kirliliği yüzünden engellenebileceğini ifade ederek, “Mars’ta kesinlikle yaşam var çünkü yaşamı Dünya’dan biz getirdik” dedi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), başka gezegenleri 60 yıldan fazladır araştırıyor ve bu araştırmacıların başından beri gezegenlerin kirletilmemesi için çok sıkı kuralları takip ediyor.

NASA Jet İtim Laboratuvarı’ndaki (JPL) araştırmacılardan biri olan Profesör Mark Schneegurt, uzay ajansının diğer gezegenleri kirletmemek için aldığı önemleri açıklayarak, “NASA, uzay araçlarındaki ve onların parçalarındaki biyolojik yükü nasıl azaltacağını sürekli düşünüyor” dedi.

Schneegurt, uzay ajansının Mars gibi diğer gezegenlerdeki yaşam arayışının, onları araştıran araçlar tarafından engellenebileceğini söyledi.

Profesör Schneegurt’a göre NASA, genellikle uzay araçlarını yüksek ısılara koyarak ya da farklı kimyasallar kullanarak araçlardaki mikroskobik yaşamı öldürmeye çalışıyor. NASA, uzay aracının montajının yapıldığı odaları temizliyor ve odalardaki havayı sürekli filtreliyor. Ayrıca odalara giren kişilerin, vücutlarındaki bakterilerin uzay aracına geçmesini önlemek için özel bir kıyafet giymesi gerekiyor.

Temizlik masrafları ve görev başarısı arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini vurgulayan Schneegurt, “NASA’nın çalışmaları, hayatın limitlerinin ne olduğunu görmemize yardımcı oluyor. Hayatın limitlerini belirleyerek NASA, uzay aracı yollanan gezegenlerin ne büyüklüklerde tehditlerle karşı karşıya olduğunu hesaplamaya çalışıyor” diye konuştu.

Proföser Scheegurt, “İnsanlar bize, ‘Mars’ta yaşam var mı’ diye sorduklarında onlara ‘Evet’ diyoruz. Mars’ta kesinlikle yaşam var çünkü yaşamı Dünya’dan biz getirdik” diyerek, şöyle devam etti:

“Uzay, hayvanların veya başka yaşam formlarının yaşayamadığı bir yer olsa da durum bazı bakteriler ve diğer mikroskobik yaşam formları için böyle değil. Bu bakteriler, oldukça zor şartlardaki ortamlarda hayatta kalabiliyor. Bu yaşam formlarına, böyle uç şartlardaki yerlerde hayatta kalabildikleri için ‘extremophiles’ adı veriliyor ve hatta bazı ‘extremophiles’ türlerinin en optimal şekilde gelişmesi için bu uç şartlara ihtiyaç var. Eğer araçlarımızı sterilize etmek istiyorsak onları genellikle fırınlarda ısıtıyoruz. Bu fırınlardaki sıcaklıklar oldukça yüksek. Dünya’da bu sıcaklıklarda yaşayan hatta gelişmeye devam eden organizmalar mevcut. Ancak onlara oldukça nadir rastlanılıyor.” (Kaynak: Express, Webtekno)