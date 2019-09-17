İtalya'da 90 göçmen denizden kurtarıldı

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İtalyan sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'de Malta'nın arama-kurtarma bölgesinde 90 düzensiz göçmeni denizden kurtardı.

İtalyan Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, Malta'nın çağrısı üzerine gece saatlerinde Akdeniz'in Malta arama-kurtarma bölgesinde kalan bölümünde 90 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin kurtarma operasyonunu tamamladıktan sonra göçmenleri transfer etmek üzere deniz taşıtı istediği ancak Malta'nın buna olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Göçmenleri kurtaran İtalyan sahil güvenlik botunun bunun üzerine yönünü Malta'ya çevirdiği ve Maltalı yetkililerden güvenli liman için uygun yanıt gelene kadar Malta kara sularında bekleyeceği ifade edildi.

Öte yandan, Rainews24'ün haberine göre, Tunus açıklarında da göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesinin battığı bildirildi. İtalyan donanmasının müdahale ettiği hadisede, 9 göçmen sağ kurtarılırken, 8 göçmenin cesedi denizden çıkarıldı. 6 kişinin ise halen kayıp olduğu aktarıldı.

GÖÇMENLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARI

Akdeniz'de göçmen kurtarma faaliyetlerine katılan Fransız STK'lar Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz'in Ocean Viking gemisi, geçen haftalarda kurtardığı 80'i aşkın göçmeni İtalya'nın izin vermesiyle İtalyan Sahil Güvenliğine devrettikten sonra Libya açıklarına geri döndü.

Ocean Viking, bugün iki operasyonda önce 48 ardından da 61 olmak üzere toplam 109 göçmeni kurtardı.

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, "son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri" gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor. İki ülke, son dönemde AB ve üye ülkelerden taahhüt gelmesi durumunda göçmenleri alıyor.