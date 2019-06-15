‘DAİŞ’in yenilgisinde Mesrur Barzani’nin rolü büyük’

Sosyalist Halk Partisi Parlamenteri Halime Oğuz da Mesrur Barzani’yi yeni görevinden dolayı tebrik ederek, “Kurulacak güçlü ve demokrat bir hükümet, Kürt davasını dışarda daha çok güçlendirir. Yeni Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Ortadoğu’da örnek bir demokratik hükümet olmasını umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

Halime Oğuz şunları söyledi:

“Mesrur Barzani’nin, Kürtlerin güçlü destek alabilmesi ve Kürt haklarının elde edilebilmesi için Ortadoğu’da demokrat ve özgürlükçü bir hükümet kurmasını umuyorum. Avrupa ülkeleriyle de güçlü ilişkiler kurmasını umut ediyorum ki bu da Kürt davası için çok önemlidir.”

9’uncu hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, hükümet kurma çalışmalarına başladı ve 30 gün içinde kabinesini parlamentoya sunacak.