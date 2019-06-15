‘DAİŞ’in yenilgisinde Mesrur Barzani’nin rolü büyük’

K24 - KOPENHAG
Danimarkalı parlamenter Lars Aslan Rasmussen, yeni Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’nin, DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasında büyük rolü olduğunu, gelecekte de Kürdistan ile Danimara arasında güçlü ilişkiler kurulmasını sağlayacağını söyledi.
Mesrur Barzani’nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin yankıları sürüyor.
K24’e konuşan Sosyal Demokrat Parti Parlamenteri Lars Aslan Rasmussen, “Her şeyden önce Sayın Mesrur Barzani’yi kutluyorum. Bana göre Barzani ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle güçlü ilişkilerimizin olması önemli. Bu ilişkiler önemli ve gereklidir. Mesrur Barzani bir Kürt liderdir ve ailesinin de Avrupa ülkelerinin Kürdistan’a desteği ve ilişki kurmasında önemli rolü var. DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasında da büyük rolü vardı” dedi.
Sosyalist Halk Partisi Parlamenteri Halime Oğuz da Mesrur Barzani’yi yeni görevinden dolayı tebrik ederek, “Kurulacak güçlü ve demokrat bir hükümet, Kürt davasını dışarda daha çok güçlendirir. Yeni Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Ortadoğu’da örnek bir demokratik hükümet olmasını umut ediyorum” ifadelerini kullandı.
Halime Oğuz şunları söyledi:
“Mesrur Barzani’nin, Kürtlerin güçlü destek alabilmesi ve Kürt haklarının elde edilebilmesi için Ortadoğu’da demokrat ve özgürlükçü bir hükümet kurmasını umuyorum. Avrupa ülkeleriyle de güçlü ilişkiler kurmasını umut ediyorum ki bu da Kürt davası için çok önemlidir.”
9’uncu hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, hükümet kurma çalışmalarına başladı ve 30 gün içinde kabinesini parlamentoya sunacak.
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