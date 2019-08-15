ENKS heyeti Moskova’da: Masada ‘güvenli bölge’ ve anayasa var

K24 - MOSKOVA

Türkiye ile ABD arasında Rojava’da oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’yle ilgili hareketlilik devam ederken, Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nden (ENKS) bir heyet Rusya’ya gitti.

ENKS heyetinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’la görüşmesi bekleniyor.

Görüşmeyle ilgili K24’e konuşan ENKS heyeti üyesi İsmail Muhammed Hesaf, ENSK heyetinin, Rusya heyetiyle Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra anayasa komitesi ve ‘güvenli bölge’yi ele alacaklarını söyledi.

Rusya’nın bölgede etkili bir devlet olduğunu belirten Hesaf, “Bogdanov yoluyla, Suriye’deki Kürt sorununu, anayasal haklarının korunması ve güvenli bölgeye ilişkin düşüncelerimizi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na ileteceğiz” dedi.

“Rojava’ya yönelik tehditleri de ele alacağız” diyen İsmail Muhammed Hesaf, “Astana sürecinden sonraki gelişmeleri ve Suriye Kürdistanı’nın geleceğiyle ilgili sesimizi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na duyurmayı amaçlıyoruz. Ayrıca onlardan Kürt sorununun çözümüne uluslararası destek vermelerini ve Kürt sorununun çözümünde rol üstlenmelerini talep edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bugün Rojava halkının endişeleri olduğunu belirten Hesaf, “Hangi güçler geçecek, neler olacak, saldırılar olacak mı, demografik müdahaleler olacak mı? Tüm bunlar bizim için endişe kaynağıdır. Bunları Rusya’yla ele almak istiyoruz” dedi.

ENKS heyeti üyesi Hesaf, ABD ve Türkiye arasında oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’yle ilgili yapılan anlaşmanın belirsizlikler barındırdığını da sözlerine ekledi.

Daha önce de Rusya’nın isteği üzerine ENKS heyetleri Moskova’yı ziyaret ederek, Rus yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmişti.