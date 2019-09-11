Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı: Tüm Kürtler birlikten yana

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa, Kürdistani taraflar arasındaki birliğin tüm Kürtlerin isteği olduğunu söyledi.

Kürdistani partilerin Kerkük İl Meclisi seçimlerine ortak liste halinde katılma kararını K24’e değerlendiren Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa, “Kürdistani tarafların birliği ve Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgelerde ortak liste ile seçimlere katılmaları, o bölgelerde Kürtlerin zaferini sağlayacaktır” dedi.

Birlikte hareket edilmesinin söz konusu bölgelerde yaşayan Kürtlerin seçimlere katılım oranını da etkileyeceğini kaydeden Mustafa, “Çünkü tüm Kürtler birlik ve ortak tutumu destekliyor” ifadelerini kullandı.

Mustafa, ortak listeyi kendilerinin de desteklediğini dile getirdi.

Öte yandan, Kürdistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hemin Hewrami, parlamento yönetimi olarak Kürdistan siyasi partilerinin Kürdistan Anayasası’nın yazımı, Erbil-Bağdat ilişkileri ve il meclisi seçimlerinde ortak söylem ve tutum sergilemelerini desteklediklerini belirtti.

Hewrami, Kürt partilerin Kerkük İl Meclisi seçimlerine ortak listeyle katılımını da desteklediklerini ifade etti.

Kerkük’teki Kürdistani partiler, il meclisi seçimlerine ortak listeyle katılma konusunda dün anlaşmaya varmıştı.

K24 Kerkük muhabiri, bugün Kürdistani partiler tarafından gerçekleştirilen toplantıda, il meclisi seçimlerine ortak listeyle katılım konusunda mutabakat sağlandığını aktarmıştı.

Toplantı sonrası basına yapılan açıklamada, ortak listenin, Kerkük’teki Kürtlerin talebi doğrultusunda ortaya konulduğu kaydedilmişti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Seçim Çalışmaları Sorumlusu Xesro Goran K24’e yaptığı açıklamada, “KDP olarak, Kerkük’te il meclisi seçimlerine tek listeyle girilmesini öneren ilk partiydik. Şimdi de tek listeden yanayız ama son karar Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yönetiminin” demişti.

Bir önceki seçimde Kürdistani partilerin listesinin adı “Kardeşlik Listesi”ydi.

KDP 3’üncü Şube Sorumlusu Muhammed Hurşid ise, “Tek liste halinde seçimlere gidilmesini ve listenin adında Kürdistan ifadesinin bulunmasını istedik. ‘Kerkük Kürdistani’dir’ isimli listeyle seçimlere gidileceğinin açıklanması mutluluk vericidir” ifadelerini kullanmıştı.