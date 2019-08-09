K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesur Barzani, “Bir ağaç dik, bir kenti yeşillendir” kampanyasına destek kapsamında zeytin ağacı dikti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin çağrısına cevap vererek zeytin ağacı diken Başbakan, aynı çağrıyı Kürdistan Parlamento Başkanı Rewaz Faik ve Yargı Meclisi Başkanı Hakim Bengi’ye yaptı.

Başbakan, “Kürdistan hepimizin büyük evi. Hep birlikte evimizi güzel ve yaşanılır kılalım” diyerek, “Buradan ‘Bir ağaç dik, bir şehri yeşillendir’ kampanyasına katıldım. Buradan Parlamento Başkanı Sayın Rewaz Fayık ve Yasama Meclisi Başkanı Sayın Hâkim Bengi’yi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Daha güzel ve huzurlu bir Kürdistan umuduyla” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin çağrısına yanıt vererek ağaç diktiğini ifade eden Başbakan “Buradan ‘Bir ağaç dik, bir şehri yeşillendir’ kampanyasına katıldım. Buradan Parlamento Başkanı Sayın Rewaz Fayık ve Yasama Meclisi Başkanı Sayın Hâkim Bengi’yi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Daha güzel ve huzurlu bir Kürdistan umuduyla” ifadelerini kullandı.

Kampanyaya geçtiğimiz gün yayınladığı bir video ile destek veren Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesur Barzani ve Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert’a çağrıda bulunarak kampanyaya katılmalarını istemişti.