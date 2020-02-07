Rusya: Türkiye ile ilişkilerimize nifak sokulmasına izin vermeyeceğiz

HABER MERKEZİ
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova'nın kimsenin Rusya - Türkiye ilişkilerine nifak sokmasına izin vermeyeceğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Vasiliy Nebenzya, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki son gelişmeler ışığında Türkiye'yle yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Rusya'nın İdlib'deki çatışmaların sona ermesi ve gerilimin azaltılması için Türkiye'yle işbirliğine devam edeceğini belirten Nebenzya, iki ülkenin liderleri, dışişleri bakanları, siyasi ve askeri kurumlarının sürekli iletişim halinde olduğunun altını çizdi.
Moskova'nın kimsenin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere nifak sokmasına izin vermeyeceğini kaydeden Nebenzya, bu hususun Türkiye ve İran'la siyasi süreci teşvik ettikleri Astana formatındaki işbirliği için de geçerli olduğunu vurguladı.
Geçtiğimiz Pazartesi günü Suriye Ordusu tarafından İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu 7 Türkiye askeri yaşamını yitirmişti.
Söz konusu gelişmenin ardından Moskova ile Ankara ilişkilerinde soğukluk yaşanabileceği gündeme gelmişti.
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