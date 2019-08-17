AB’den Başkan Barzani’nin rolüne övgü

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Avrupa Birliği’nin (AB) Irak Büyükelçisi Ramon Blecua’yı kabul etti.

Başkan Mesud Barzani bugün Selahaddin’deki ofisinde AB’nin Irak Büyükelçisi Ramon Blecua ve beraberindeki heyettle bir araya geldi.

Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Kabulden dolayı Başkan Barzani’ye teşekkür eden Ramon Blecua, AB ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilerek devam etmesi gerektiğini söyledi.

Blecua, Başkan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi’nin Irak ve AB ile geliştirilen diplomatik ilişkilerde önemli rol oynadığını ifade etti.

Ramon Blecua, Kürdistan Bölgesi’nde huzurun hakim olduğunu belirterek, siyasi olarak olumlu yönde adımların atıldığını dile getirdi.

AB Büyüelçisi Blecua, Kürtlerin dostluğunu hiçbir zaman unutmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Başkan Barzani de Ramon Blecua’nın ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Kürdistan Bölgesi ile AB arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı ve ikili ilişkilerin daha da gelişmesi için ısrarcı olacaklarını söyledi.

Görüşmede Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için taraflar arasındaki müzakerelerin önemine dikkat çekildi.