Ninova’da DAİŞ’e operasyon

HABER MERKEZİ
Irak Güvenlik Basın Ofisi, Ninova Özel Operasyonlar Komutanlığı’na bağlı terörle mücadele güçlerinin DAİŞ’e yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı.
Güvenlik Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hazer’in güneyinden Musul’un güneyine uzanan bölgede terör örgütü DAİŞ’e operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda bir grup DAİŞ’linin öldürüldüğü kaydedilirken, 10 tünel ve mağaranın imha edildiği ifade edildi.
DAİŞ’lilerin söz konusu mağara ve tünellerde saklandığının vurgulandığı açıklamada, DAiŞ’e ait bir deponun da imha edildiği bildirildi.
Operasyonun Uluslararası Koalisyon güçleriyle koordinasyon içerisinde düzenlendiği belirtilirken, koalisyon güçlerinin 8 hava atışı yaptığı kaydedildi.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim