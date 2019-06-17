4 ilde ‘PKK’ operasyonu

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Adana'da merkezli 4 ilde PKK'nin gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla PKK'nin gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, yaklaşık 6 ay süren çalışmalar kapsamında “sokak eylemlerine katıldığı molotofkokteyli, hava fişek ve el yapımı patlayıcı attığı” ileri sürülen 35 kişinin adreslerini tespit etti.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'deki adreslere baskın düzenleyen ekipler, şafak vakti yapılan baskınlarda koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde arama yapıldı. Uzun namlulu silah taşıyan bazı polisler de sokak girişlerini tuttu.

Gözaltına alınan, aralarında kadınlarında bulunduğu çok sayıda kişi, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (Kaynak: Ajanslar)