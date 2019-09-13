Ezidilerin kutsal mekanları yenileniyor

K24 - ŞENGAL

Kürdistan Bölgesi Diyanet İşleri ve Vakıflar Bakanlığı vekili Piştivan Sadık, beraberindeki heyetle Ezidi Miri ve Ezidi Ruhani Meclisi Başkanı Hazım Mir Tahsin ile bir araya geldi.

Şengal’den bildiren K24 muhabiri, söz konusu görüşmede, Ezidi Kürtlere ait tapınaklar ile kutsal mekanların yenilenmesi konusunun konuşulduğunu aktardı.

Ezidi Ruhani Meclisi, yapılan görüşmede Ezidilerin de diğer dinlere mensup kişiler gibi Diyanet İşleri ve Vakıflar Bakanlığı hizmetlerinden yararlanması talebinde bulundu.

Görüşme sonrası K24’e konuşan Piştivan Sadık, yeni hükümetin Kürdistan’ın bütün halkına yardım ettiği gibi Ezidilere de yardımlar ulaştıracağını söyledi.