Irak Federal Mahkemesi’nden flaş Rebwar Talabani kararı

K24 - BAĞDAT

Irak Federal Mahkemesi, Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani’nin resmen görevine devam edebileceğine dair karar verdi.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Bağdat İstinaf Mahkemesi, Kerkük'ün atanmış valisi Rakan Cuburi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) Kerkük İl Meclis üyesi Kakereş Sıddık'ın Kerkük il Meclisi Başkanı Rebwar Talebani hakkında yapılmış olduğu yolsuzluk suçlamalarını içeren başvuruyu ret etti.

Mahkeme, Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani’nin bugünden sonra resmi olarak görevinin başına dönebileceği kararını verdi.

Federal Mahkeme ayrıca Rebwar Talabani’nin Kerkük'ün atanmış valisi Rakan Cuburi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük İl Meclis üyesi Kakereş Sıddık hakkında maddi ve manevi tazminat davası açabileceğine hükmetti.

Kararın ardından Rebwar Talabani, konuyla özel olarak ilgilenmesinden dolayı Başkan Mesud Barzani'ye teşekkür etti.