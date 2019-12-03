Fransa: AB, ABD’ye cevap vermeye hazır

HABER MERKEZİ

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, dijital vergi kararı karşısında ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı Avrupa Birliği'nin (AB) karşılık vermeye hazır olduğunu açıkladı.

ABD yönetimi, Fransa'nın Amerikan teknoloji devlerine dijital hizmet vergisi getirmesine misilleme yapacaklarını açıkladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Fransa'nın bazı Amerikalı teknoloji firmalarına getirdiği dijital hizmet vergisinin bu firmalara haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini, söz konusu uygulamaya misilleme yaparak, Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini ve 6-7 Ocak tarihlerinde konuyla ilgili oturumlar düzenleyeceklerini belirtti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise misilleme tehdidinin ardından ABD'nin bu adımının "kabullenilemez" olduğunu ve AB’nin karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

İNTERNET DEVLERİNE FRANSA’DA YÜZDE 3 VERGİ

Fransa Ulusal Meclisi, internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını bugün onayladı. Yasaya göre internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon euro ve Fransa içinde de 25 milyon euro olan şirketlere uygulanacak.

İnternet devlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergilerin, Fransa'ya, bu yıl 400 milyon euro, gelecek yıl ise 650 milyon euro gelir getirmesi bekleniyor. (Kaynak: Reuters)