Kanser hücrelerini yok eden lazer geliştirildi

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Arkansas Üniversitesi’nden bilim insanları, kanser hücrelerini takip edip öldürebilen bir lazer geliştirdi.

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni yöntem, insan bedeninde açıklar oluşturmayı içermiyor ve özel bir lazer kullanıyor.

Yöntemin geliştiricilerinden araştırmacı - yazar Vladimir Zharov, söz konusu çalışmayla ilgili, “Bu teknoloji sayesinde metastaz (hastalığın yayılması, organdan organa atlaması) sürecinin önemli şekilde engellenme potansiyeli var” dedi.

Vladimir Zharov, kanser hastalıklarında ölümün esas sebebinin kanserin ortaya çıkması değil, hastalığın organların çalışmasını engelleyecek kadar yayılması olduğunu ifade etti.

Öte yandan Zharov, lazerleri en yüksek güç seviyesine çıkarmadığı halde yüzde 96 başarı oranını yakaladıklarını da sözlerine ekledi.

Bu cihaz, türünün ilk örneği olmasa da Zharov, bunun insanlar üzerinde denenen ilk model olduğunu söyledi.

Yeni cihaz ayrıca bir saatte bir litre kanı tarayabiliyor. (Kaynak: Futurism, Webtekno)