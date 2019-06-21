AB’den Türkiye’ye kınama

HABER MERKEZİ

Brüksel'de toplanan 28 Avrupa Birliği ülkesinin devlet ve hükümet başkanları, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını bir kez daha kınadı.

Daha önce alınan kararları hatırlatan Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de sürdürdüğü faaliyetlerin "yasal olmadığını" belirtti.

Türkiye'nin bu bölgedeki eylemlerini kınadıklarını belirten AB Konseyi, şu açıklamada bulundu:

"Konsey petrol arama çalışmaları konusunda derin endişelerini dile getiriyor ve Türkiye'nin, Avrupa Birliği uyarılarına rağmen bu eylemlerini durdurmaması konusunda üzüntüsünü dile getiriyor."

Söz konusu eylemlerin AB-Türkiye ilişkileri üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirten Konsey, Türkiye'ye çekilme çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca AB’nin durumu yakından takip etmeye devam edeceğini ve Güney Kıbrıs'a tam destek vereceği vurgulandı.

AB LİDERLERİNDEN TÜRKİYE’YE UYARI

Avrupa Birliği 22 Mart 2018 tarihinde petrol arama çalışmaları konusunda Türkiye'yi sert bir dille kınayarak uluslararası yasalara uymasını talep etmişti. Avrupalı liderler Türkiye'nin bütün AB ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini belirtmişti.

Ankara, Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulmadan yer altı kaynaklarına tek taraflı olarak müdahale edilmesine karşı çıkıyor ve ada etrafındaki söz konusu kaynakların eşit şekilde paylaştırılması gerektiğini savunuyor.

Türkiye, AB'nin iddialarına geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sert tepki göstermişti.

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Rum yönetimi AB'nin Türkiye'ye yönelik daha sert bir tutum içinde olmaması halinde Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek'i de yakından ilgilendiren genişleme konusunda her tür anlaşmayı veto edeceğini duyurmuştu.

DOĞU AKDENİZ’DEKİ GERGİNLİK

Türkiye'ye ait sondaj ve araştırma gemileri adadaki Türk yönetiminin ruhsat verdiği alanlarda geçen ay doğalgaz arama çalışmalarına başlamıştı.

Rum yönetimi ise 2011’de hidrokarbon aramak için adanın güneyinde 13 parsel ilan etmişti. Kıbrıs yönetimi de bu parsellerin bir kısmında, uluslararası enerji şirketleriyle yaptığı anlaşmalar doğrultusunda sondaj çalışmalarına başladı.

Rum yönetiminin ilan ettiği parsellerden bazıları; Kıbrıs'ın Türk tarafının TPAO'ya ada açıklarında petrol ve doğalgaz araması için ruhsat verdiği alanlarla kesişiyor. Ancak taraflar, kesişen alanlar dışındaki bölgelerde yapılan arama ve sondaj çalışmalarına da tek taraflı gerçekleştirildikleri gerekçesiyle karşı çıkıyor.