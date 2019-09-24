İngiltere'den Suriye Anayasa Komitesi'ne destek

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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasıyla ilgili, "8 yıllık korkunç çatışmadan sonra bu, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu barışa doğru memnuniyet verici ilk adımdır" değerlendirmesini yaptı.

Raab, "Tüm taraflar daha önce üzerinde anlaşılmış ateşkese geri dönmeli ve sivilleri korumalı" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ayrıca Raab’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında perşembe günü Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve ABD’nin katılacağı Suriye konulu bir toplantıya ev sahipliği yapacağını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu ve gelecek haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıklamıştı.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de, ‘Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirmişti.