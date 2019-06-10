Kaplanların dişleri kafatası delecek güçteydi

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Fosil kalıntılara göre, kılıç dişli kaplanların köpek dişleri, aynı türün diğer üyelerinin kafataslarını delebilecek kadar güçlüydü.

Araştırmacılardan oluşan bir ekip, kılıç dişli kaplanların, kendi türüne ait diğer üyelerin kafatasını delebilecek kadar güçlü köpek dişlere sahip olduğunu gösteren kanıtlara ulaştı.

Yapılan araştırmada, kılıç dişli kaplanların fosillerine ve bu fosillerden elde edilen verilere yoğunlaşıldı.

Kılıç dişli kaplanlar, yırtıcı ve korkunç hayvanlardı. Ağırlıkları 220 ila 400 kilo aralığında olan bu türün boy uzunluğu 120 santimetreyi bulabiliyordu.

Güney Amerika’da yaşadığı düşünülen bu Smilodonlar, 28 santimetre uzunluğundaki devasa köpek dişlere de sahipti.

11 bin ila 126 bin yıl önceye tekabül eden Geç Pleistosen Çağı’nda yaşamışlardı.

Paleontologlara göre, böylesi büyük kedi familyasından gelen türlerin sahip olduğu köpek dişleri, bir kemiği parçalayabilmek için çok inceydi.

Söz konusu çalışmadaki araştırmacılar ise, bir Smilodon’un köpek dişlerini kullanarak bir başka Smilodon’a zarar verdiğini, onun kafatasında delikler açtığını gösteren kanıtlara ulaştı. Dahası araştırmacılar, köpek dişlerle delinmiş iki Smilodon kafatasının bulunduğunu söylüyor.

Smilodon’un köpek dişleri ile ilgili birtakım testler geliştiren araştırmacılar, dişlerin, kafataslarındaki deliklere tamamen uyumlu olduğunu gördü. (Kaynak: Phys, Arkeofili)