Başkan Barzani: Kürt'ün eliyle Kürt kanı dökülmeyecek!

K24 - ERBİL

Başkan Barzani, “Bir kez daha Kürt kanının, Kürt'ün eliyle dökülmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Başkan Barzani bugün, Erbil’in Balekayeti bölgesini ziyaret ederek bölgenin kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Sınır bölgelerindeki güvenlik durumundan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Başkan Barzani, “Bir kez daha Kürt kanının, Kürt'ün eliyle dökülmesine izin vermeyeceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Ancak Bölge’nin durumu da göz önünde bulundurulmalı. Halkın tek umudu burası. Bu umut da tükenirse her şey biter” diye konuştu.

Başkan Barzani, bu bölgelerde zaman zaman Türkiye ve İran tarafından düzenlenen bombardımanların bir kez daha yaşanmaması ve insanların bedel ödememesi için bir çözüme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Balekayeti bölgesinin önemine de dikkat çeken Başkan, Eylül Devrimi’nin buradan komuta edildiğini hatırlattı.

Başkan Barzani, “Bu bölge çok acılar çekmiştir, büyük baskılar görmüştür. Savaş uçakları gece gündüz semalarında uçmuş ve köylerini bombalamıştır. Bütün bu bölgeler düşmanın ateş hattındaydı. Halk devrimin kurallarına bağlıydı, direniş gösterdi. Düşman burası üzerinde özel savaş yürttü. Çünkü bu bölgenin yenilgisi, diğer bütün bölgelerin de düşmesi anlamına gelecekti. Ancak başaramadı” dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bu bölgeye daha fazla hizmet sağlaması gerektiğini belirten Başkan Barzani, en yakın zamanda projelerin uygulama safhasına geçmesinin önemine vurgu yaptı.