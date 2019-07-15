Trump emir vermişti, baskınlar başladı

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ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza (ICE) Birimi, ülkedeki yasadışı göçmenlere yönelik baskınlarını başlattı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan bir yetkili, ICE'nin bugün 2 bin yasadışı göçmeni hedef alacak şekilde baskınlarını başlattığını belirtti.

Baskınların Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New York ve San Francisco'daki göçmenlere yönelik olduğunu belirten yetkili, New Orleans'daki baskınların da bölgede etkili olan Barry Tropikal Fırtınası nedeniyle ertelendiğini belirtti.

Söz konusu baskınların yapılacağı haberinin ardından ABD'de başlayan tartışmalar ise hala sürüyor.

ABD VATANDAŞLIK VE GÖÇMENLİK HİZMETLERİ YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktör Vekili Ken Cuccinelli, yaptığı açıklamada, baskınların hedefindeki kişilerin zaten halihazırda yasadışı emri almış kişiler olduğunu vurguladı.

Cuccinelli, baskınlar nedeniyle çocukların ailelerinden ayrılıp ayrılmayacağına dair bir soruya ise "Baskınların hedefinde aileler de var" şeklinde cevap vermekle yetindi.

Ülkedeki yasadışı göçmenler ise marketlerden evlerine gıda ve ihtiyaç stoğu yaparak, gözaltına alınma korkusu içinde yaşıyor.

YASADIŞI GÖÇMENLERİN TOPLATILMASI EMRİ

Washington Post gazetesi geçen ay, ABD Başkanı Donald Trump'ın ICE'ye daha önce sınırdışı bildirimi almış ailelerin pazar gününden itibaren toplatılması emri verdiğini yazmıştı.

Haberin tepki çekmesinin ardından Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratların talebi üzerine, yasadışı göçmenleri ülkeden çıkarma sürecini (sınır dışı etme) iki hafta erteledim" ifadesini kullanmıştı.

Bu süreçte Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ABD'nin güney sınırındaki sığınmacı ve yasal boşluk problemlerine bir çözüm bulmak için bir araya gelip ortak bir çalışma yürütüp yürütemeyeceklerine bakacağını belirten Trump, "Eğer birlikte çözüm bulamıyorlarsa sınırdışı işlemleri başlayacak!" mesajını vermişti.

New York Times gazetesi, perşembe günkü haberinde ise ertelenen baskınların bugün başlayacağını yazmıştı.

Göçmen politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, yasadışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.