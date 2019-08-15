Uçak kuş sürüsüne çarptı: 23 yaralı

HABER MERKEZİ
Rusya'da kalkış sırasında kuş sürüsüne denk gelince acil iniş yapmak zorunda kalan yolcu uçağında 23 kişi yaralandı.
A321 tipi uçak, 226 yolcusu ve 7 mürettebatla havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne denk geldi.
Uçak, acil iniş izni isteyerek kalkış yaptığı Moskova Havalimanı'na geri döndü.
Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bir kuş sürüsüne çarpması ve motorlarının normal biçimde çalışmayı bırakması nedeniyle başkent Moskova’nın güneydoğusundaki bir mısır tarlasına acil iniş yapan Airbus 321 tipi yolcu uçağındaki 23 kişinin yaralandığını, ancak kimsenin hayatını kaybetmediğini belirtti.
Moskova Zhukovsky Havalimanı'nda görevli yetkililer, uçakta bulunan 23 yaralının hastaneye sevk edildiği bilgisini verdi.
Rus devlet televizyonu yolcu uçağının kimse hayatını kaybetmeden iniş yapmış olmasını ‘Ramensk’te mucize’ şeklinde duyurdu.
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