Başbakan ile Çavuşoğlu’ndan telefon görüşmesi

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Erbil’de bugün yaşanan ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan bir personelin yaşamını yitirdiği saldırı şiddetle kınanırken, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ndeki güvenlik ortamının korunmasının öneminin altı çizildi.

Bugün öğle saatlerinde Erbil’deki bir restoranda gerçekleşen saldırıda, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan bir personel ve bir sivil vatandaş yaşamını yitirmiş, bir vatandaş ise yaralanmıştı.