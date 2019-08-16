Çin'den Hindistan'a: Cammu Keşmir kararı hükümsüzdür

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Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi kararının tehlikeli olduğu uyarısında bulunarak, tek taraflı bu adımın Çin için ''hükümsüz'' olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Çin'in talebi üzerine Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi kararını görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı.

Oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çin Büyükelçisi Zhang, Hindistan'ın tek taraflı Cammu Keşmir adımının ''tehlikeli'' olduğunu ve bu adamın gerginliği daha da artırabileceği uyarısında bulundu.

Zhang, Cammu Keşmir'in Hindistan'ın iç meselesi olmadığını, sorunun uluslararası olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre bölgenin nihai statüsünün henüz karara bağlanmadığını belirterek, "Hindistan'ın bu uygulaması Çin'in ulusal çıkarlarına ters düşüyor, sınır bölgelerinde barışın sağlanmasına yönelik ikili anlaşmaları ihlal ediyor. Hindistan'ın tek taraflı bu adımı Çin için hükümsüzdür" dedi.

Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Zhang, "Sorunun, barışçıl yollarla, BM Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda, çözülmesi gerek" diye konuştu.

Zhang, tarafları, gerginliği arttıracak tek taraflı adımlardan kaçınmaya davet etti.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Maleeha Lodhi ise BMGK'nin de konunun görüşülmesiyle ''Keşmir halkının yalnız olmadığını ve sesinin uluslararası toplum tarafından duyulduğunu'' söyledi.

Lodhi, Pakistan'ın Cammu Keşmir sorunun barışçıl yollarla çözümüne hazır olduğunu belirterek, BMGK'deki Cammu Keşmir toplantısının Hindistan'ın ''sorunun iç meseleleri olduğu'' iddiasını da geçersiz kıldığını ifade etti.

Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi Syed Akbaruddin ise ülkesinin Cammu Keşmir kararını savunarak, sorunun ''iç meseleleri'' olduğunu ve Hindistan'ın bölgedeki durumun ''sakin ve barışçıl'' kalmasını sağlayacağını söyledi.

Hindistan'ın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar devam ediyor.

Hint yetkililer, Cammu Keşmir'de hayatın normale dönmeye başladığını savunurken, uluslararası basın bölgede internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi dahil kısıtlamaların sürdüğünü, yollarda hala barikatların görüldüğünü bildiriyor.

KEŞMİR SORUNU

Güney Asya bölgesinde yer alan Keşmir, Pakistan, Hindistan ve Çin'in arasında yer alıyor. Toplam 222 bin 200 kilometrekare alana sahip bölge, Hindistan alt kıtasının 1947'deki bölünmesinden bu yana Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığa konu oldu.

Keşmir sorunu, İngiliz sömürgesinden kurtulan Hint Yarımadası'nda Pakistan ve Hindistan'ın iki ayrı ülke olarak ağustos 1947'de bağımsızlıklarını ilan etmesiyle başladı.

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Hindistan hükümeti tarafından 2011'deki son nüfus sayımına göre Cammu Keşmir'in toplam nüfusu 12,5 milyon. Bölgedeki nüfusun yüzde 68,3'ü Müslümanlar, yüzde 28,4'ü Hindular ve yaklaşık yüzde 1'i Budistlerden oluşuyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması, 47 sayılı kararında ise Cammu Keşmir'de halk oylaması yapılması gerektiği belirtiliyor.