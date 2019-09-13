DAiŞ'in basın sorumlusu öldürüldü

HABER MERKEZİ
Afganistan'da düzenlenen hava destekli operasyonda DAİŞ'in ülkedeki basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesinde terör örgütü DAİŞ'in Afganistan basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Hogyani ilçesinde terör örgütü DAİŞ'e karşı havadan ve karadan operasyon düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada, operasyon sonucu DAİŞ'in Afganistan basın sorumlusu Hasan Pancabi'nin öldürüldüğü belirtildi.
Öte yandan başkent Kabil'de de DAİŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda eylem hazırlığı yapan bir örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarıldı.
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