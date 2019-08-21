Trump: Avrupa tutuklu DAİŞ’lileri geri almalı

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin ABD’nin elinde tutuklu bulunan terör örgütü DAİŞ mensupları geri alması gerektiğini söyledi.

Trump, Kentucky eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin binlerce DAİŞ mensubunu tutukladığını belirten Trump, "Avrupa bu kişileri geri almalı. Eğer almazlarsa ABD'nin bu kişileri geldikleri yere gere göndermekten başka şansı kalmayacak" ifadesini kullandı.

ABD'nin binlerce kilometre uzaktan bile DAİŞ ile savaştığını söyleyen Trump, bu bölgede uzun süre kalmayı düşünmediklerini ve Türkiye de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin DAİŞ'e karşı daha çok mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

Demokratların İsrail'den uzaklaştığını savunan Trump, "Eğer Demokratlara oy veriyorsanız, Yahudi toplumuna ve İsrail'e sadık değilsinizdir." diye konuştu.

DANİMARKA BAŞBAKANI’NA TEPKİ

Öte yandan Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alması fikrini "absürt" olarak yorumlamasını "çirkin ve uygunsuz" olarak nitelendirdi.

Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alması fikrini "absürt" olarak yorumlamasını "çirkin ve uygunsuz" olarak nitelendiren Trump, "Bence bu, bir şeyi söylemek için güzel bir yol değildi. Bize sadece 'hayır' diyebilirlerdi. Söylemeleri gereken tek şey 'bunu yapmayı tercih etmeyiz' demekti. 'Bu ne kadar absürt bir fikir' demeyin bize." ifadesiyle tepki gösterdi.

Trump, kendi başkanlığı döneminde hiç kimsenin ABD ile böyle konuşamayacağının altını çizdi.