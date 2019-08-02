Hakkari Valiliği: Ekinci'yi seken kurşun öldürdü

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Hakkari Valiliği, Derecik ilçesine bağlı Çemekurk köyünde dün meydana gelen ve 14 yaşındaki Vedat Ekinci'nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, Ekinci'nin seken kurşun nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Hakkâri'nin Derecik ilçesine bağlı Çemekurk köyünde sınır ticareti yapan köylülerin üstüne askerler tarafından ateş açıldı.

Askerlerin açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Vedat Ekinci hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ekinci’nin cenazesi, Hakkâri Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Dün meydana gelen olayla ilgili Hakkâri Valiliği açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"01.08.2019 günü Irak sınırından ilimiz Derecik ilçesi sınırına 2 kilometre mesafede sınırlarımız dışında, ülkemiz sınırına terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeye kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslara sınır birliklerimiz tarafından 'Dur' ihtarında bulunulmuştur. Ancak 'Dur' ihtarına uymayarak sınırımıza doğru Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır.

Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği 1 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı vatandaşımız olay yerinde bulanan Hudut Birliklerimize ait araçlar ile Derecik Sahra Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir."