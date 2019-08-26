Lavrov: Suriye, Türkiye’yle yapılmış hiçbir anlaşmayı ihlal etmiyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya hava güçlerinin destek verdiği Suriye ordusunun Han Şeyhun’daki eylemlerinin, Türkiye ile yapılmış olan hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Han Şeyhun ve çevresindeki alan da dahil olmak üzere İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde yaşananlara gelirsek, desteğimizi alan Suriye ordusu herhangi bir anlaşmayı ihlal etmiyor. Hatırlatmak isterim ki herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığını (Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Putin defalarca söyledi" dedi.

Lavrov ayrıca, Türkiye’ye İdlib’de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini, ancak bu hususta şimdilik bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.

REJİM GÜÇLERİ HAN ŞEYHUN'DA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeybatısında, rejimin Rusya desteğiyle bir süredir operasyon yaptığı İdlib’de askeri konvoyunun vurulmasının ardından 20 Ağustos'ta Esad rejimine bağlı güçler Han Şeyhun’a girmişti.

Daha önce kimyasal saldırıların hedefi olan sembol kasaba konumundaki Han Şeyhun, 2014 yılında silahlı grupların kontrolüne geçmişti.

Geçtiğimiz hafta Şam yönetimi, Han Şeyhun'da silah taşıyan bir Türkiye askeri konvoyunun İdlib'e girdiğini ileri sürmüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi bir kaynak, SANA'ya yaptığı açıklamada, "Mühimmat, silah ve askeri teçhizat dolu Türk araçları, bu sabah Suriye-Türkiye sınırını geçti ve BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü listesindeki El Nusra Cephesi'nin bozguna uğramış teröristlerine yardım etmek üzere Han Şeyhun'a gitmek için Sarakip kentine girdi. Bu, Türk rejiminin terörist gruplara verdiği sınırsız desteğin sürdüğünü bir kez daha teyit etti" demişti.

TÜRKİYE: KONVOYUMUZ VURULDU

Öte yandan, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır" denilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki işbirliği ve diyaloga aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.