Brexit'i erteleme kanunu onaylandı

HABER MERKEZİ

İngiltere'de Avam Kamarası üyeleri 31 Ekim'de ülkenin anlaşmasız olarak Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasının önüne geçmek için 299'a karşı 327 oyla Brexit'i erteleme kanun tasarısını onayladı.

Tasarıya göre İngiliz hükümeti 19 Ekim'e kadar AB ile Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak.

Tasarının parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nın da onayından geçmesi gerekiyor.

Oylama sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu tasarının kendisini AB liderlerine teslim olmaya zorladığını ve Brexit müzakerelerini fiili olarak bitirdiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı, ülkenin Brüksel'e müzakereler için kendisinin mi yoksa muhalefet liderinin mi gitmesine karar vermesi gerektiğini ifade ederek 15 Ekim'de seçim yapılması gerektiğini söyledi.

Johnson kendisi başbakan olduğu sürece hangi şartlar altında olursa olsun ülkenin 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden ayrılacağını vurguladı.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise erken seçimi tasarının kanunlaşması halinde destekleyeceklerini açıkladı.

BREXIT SÜRECİ

Başbakan Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Parti’nin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.