Başkan Barzani Iraklı heyetle görüşecek

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşen Irak İçişleri Bakanlığı heyeti, Başkan Mesud Barzani’yle bir araya geliyor.

K24 muhabiri, bugün Erbil’de temaslarda bulunan Iraklı heyetin, Başkan Barzani’yle bir araya gelerek iki taraf arasındaki bazı konuları ele alacağını aktardı.

Dün Irak İçişleri Bakanı Yasin Yasıri başkanlığındaki heyet Erbil’e gelmişti. Heyette nüfus, ulaştırma, trafik, insan kaynakları, sınır muhafızları, havalimanları ve iskan işleri genel müdürleri de yer alıyor.

Daha önce açıklama yapan Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Bağdat’tan bir heyetin geleceği bilgisini paylaşarak, “Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözüme kavuşturulması için ekiplerinin hazır olmasını bekliyoruz” demişti.

Iraklı heyetin ziyaretinin ardından Kürdistan Bölgesi’nden bir heyetin de Bağdat’a ziyarette bulunması bekleniyor.