Şam’dan ABD ve Türkiye’ye: Güvenli bölgeyi reddediyoruz

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Şam rejimi, Ankara ile Washington arasında güvenli bölge konusunda varılacak herhangi bir uzlaşmayı reddettiğini açıkladı.

Şam rejimi, güvenli bölgenin oluşturulması kapsamında Türkiye ile ABD arasında yürütülen görüşmeleri kınadı.

Suriye Dışişleri’nden bir yetkili, “ABD’nin Suriye’nin iç işlerine yönelik devam eden yıkıcı müdahalesini” kınadıklarını açıklayarak, iki ülke arasındaki herhangi bir uzlaşıyı ‘kategorik olarak reddettiklerini’ ifade etti.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya konuşan yetkili, güvenli bölgenin oluşturulmasının ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı açık bir saldırganlık olduğunu belirtti.

“Suriye iç işlerine yönelik ABD tarafından ortaya konulan krizi sürdürme ve karmaşık hale getirme amaçlı müdahaleyi güçlü bir biçimde kınamaktadır” diyen yetkili, Türkiye ile ABD arasında gerçekleşecek her tür uzlaşıyı reddettiklerini vurgulayarak, bu durumun uluslararası hukukun ve Birlemiş Milletler Şartı’nın ihlali anlamına geleceğini ifade etti.

Yetkili, Türkiye’yi, “ulusal güvenlik adı altında Suriye’ye karşı saldırganlık bahaneleri uydurmakla” suçladı.