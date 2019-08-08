Rusya’da füze denemesi sırasında patlama!

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Rusya'nın kuzeyinde yapılan bir füze denemesi sırasında patlama meydana geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde yapılan bir füze motoru denemesi sırasında patlama meydana geldiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında patlamanın ardından radyasyon düzeyinin normal olduğu ve atmosfere herhangi bir zararlı maddenin salınmadığı vurgulandı.
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