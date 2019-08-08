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Rusya’da füze denemesi sırasında patlama!

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Rusya’da füze denemesi sırasında patlama!
Rusya füze denemesi patlama

HABER MERKEZİ

Rusya'nın kuzeyinde yapılan bir füze denemesi sırasında patlama meydana geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde yapılan bir füze motoru denemesi sırasında patlama meydana geldiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında patlamanın ardından radyasyon düzeyinin normal olduğu ve atmosfere herhangi bir zararlı maddenin salınmadığı vurgulandı.

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