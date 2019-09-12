Suudi Prensese hapis cezası

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Aralık 2017’den beri Fransa'da hakkında tutuklama emri bulunan Suudi Arabistan Kralı'nın kızı Prenses Hassa Bint Salman "adam kaçırma ve alıkoyma" eylemlerinin azmettiricisi olarak yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bint Salman 10 bin euroluk para cezasına da çarptırıldı. Hakkında uluslararası tutuklama emri bulunan Prenses, Fransa'daki duruşmaya katılmadı.

Prensesin korumasını sağlayan Saidi Rani de eve gelen işçiyi alıkoyup darp ettiği için 8 ay hapis, 5 bin euroluk da para cezasına çarptırıldı. Prensese ve korumasına verilen hapis cezaları ertelendi.

Suudi Prenses, daha önce Fransız avukatı Emmanuel Moyne aracılığıyla hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

EKİM 2016'DA NE OLMUŞTU?

Prenses Hassa bint Salman için çıkarılan tutuklama emri, prensesin Eylül 2016’da Paris’teki lüks dairesinde saldırı iddialarının ardından çıkarıldı. Dairede çalışmak için tutulan işçi, tadilat yapılacak odanın fotoğrafını çektiğini, bu durum karşısında Prenses Salman'ın öfkelendiğini söylemişti.

Prenses Salman, sosyal medyada kullanılması için fotoğrafları satacağı yönünde ithamda bulunduğu işçiyi özel korumasına dövdürmekle suçlanıyor. Özel koruma ise Ekim 2016’da silah kullanarak şiddet uygulama, hırsızlık ve ölüm tehdidinde bulunmakla yargılanıyor.

DAVACI: PRENSESİN AYAKLARINI ÖPMEYE ZORLANDIM

Söz konusu işçi, ellerinin arkadan bağlandığını ve yüzünden darbe aldıktan sonra prensesin ayaklarını öpmeye zorlandığını ileri sürdü. 2016’da yaşanan olayın ardından söz konusu işçi 5 günlük iş göremez raporu almıştı.

Diğer yandan bint Salman hakkındaki tutuklama emrinin, Prens Muhammed bin Salman ile iyi ilişkiler kurmaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 'işini zorlaştıracağı' yorumları yapılıyor. Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan ile ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen Macron, Kasım 2018’de Prens Salman’ı Riyad’da ziyaret etmişti.