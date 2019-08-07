Ankara: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı

HABER MERKEZİ

ABD askeri yetkilileriyle yapılan “güvenli bölge” görüşmelerinde, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi’nin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Türkiye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Batı Kürdistan’da (Rojava) ABD’yle koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle Ankara’da 5-7 Ağustos'ta yapılan görüşmeler tamamlandı.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu görüşmelerde, Türkiye'nin “güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi’nin en kısa zamanda kurulması” konusunda mutabakat sağlandı.

Ayrıca görüşmede, “Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması” konusunda da mutabık kalındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz pazar günü Türkiye’nin planlarını bölgedeki diğer aktörlerle paylaştığını ifade ederek, "Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a da girdik, biz El Bab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık. O bölgede güvenlik koridoru oluşmalı" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise, dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı tek taraflı bir operasyonun “kabul edilemeyeceğini” söylemişti.