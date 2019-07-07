KCK’den Diyar Garib açıklaması

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PKK’nin çatı yapılanması KCK, Türkiye kaynaklarınca hava saldırısında hayatını kaybettiği duyurulan KCK Genel Başkanlık Konseyi üyesi Diyar Garib’in (kod adı Helmet), ölüm haberini doğruladı.

AA tarafından geçilen haberde, KCK Başkanlık ve Yürütme Konseyi üyelerinden Diyar Garib Muhammed’in Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği ortak operasyonda öldürüldüğü bildirildi.

Ortak operasyonun, 27 Haziran Perşembe günü Kandil'in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kısa süre sonra KCK’den yapılan açıklamada, Garib’in ölüm haberi doğrulanarak, “5 Temmuz’da Kandil’e yapılan hava saldırısında Genel Başkanlık Konseyi üyemiz Helmet (Diyar Xarib) arkadaş yanında bulunan Devran ve Şahin (Abdulkadir Aslan) arkadaşlarla birlikte şehit düşmüştür” denildi.

1992'de PKK’ye katıldığı belirtilen 1973 Süleymaniye doğumlu Diyar Garib Muhammed, KCK Başkanlık Konseyi’nin 7 üyesinden biriydi.