DAİŞ’ten son taktik: Bombalı inekler!

HABER MERKEZİ

Irak'ta DAİŞ üyesi teröristlerin, iki ineğin üzerine yükledikleri bombaları uzaktan kumandayla infilak ettirerek terör saldırısı düzenlediği bildirildi.

Irak ordusundan yüzbaşı Ekrem el-Abidi, yaptığı açıklamada, DAİŞ mensuplarının alışılmadık bir eylemle, iki ineğin üzerine yükledikleri bombaları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini kaydetti.

Yüzbaşı Ekrem el-Abidi, Gulala (Celevla) nahiyesi yakınlarındaki Islah köyünde gerçekleşen saldırıda bir kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırı sonucu çevrede maddi hasar da meydana geldi.

Her ne kadar Aralık 2017'de ülkenin DAİŞ’ten kurtarıldığı açıklaması yapılmış olsa da Iraklı yetkililere göre, doğudaki Diyala ve kuzeydeki Selahaddin ve Kerkük vilayetleri arasında abluka altındaki örgüt elemanları ferdi olarak bazı silahlı saldırılarda bulunmaya devam ediyor.