Edirne'de göçmen faciası: 10 ölü

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin Edirne ilinin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda göçmen hayatını kaybetti.
Edirne’nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Artezyen Caddesi’nde kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç duvara çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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