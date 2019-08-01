Jeffrey’den Türkiye ve DSG mesajı

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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, DAİŞ tehdidinin devam ettiğini belirterek, “Henüz güvenli bölge konusunda anlaşmaya varmadık” dedi.

DAİŞ’le mücadele konusunda Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) ortak hareket ettiklerini dile getiren Jeffrey, “Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması konusunda taahhüdümüz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Washington’da Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında ABD’nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan James Jeffrey, DAİŞ’le mücadelede küresel koalisyonunun durumu ile ilgili bilgi verdi.

“DAİŞ, Irak ve Suriye’de ve küresel olarak halen bir tehdit” diyen Jeffrey, DSG’yle birlikte DAİŞ hücrelerinin kalıntılarıyla mücadele ettiklerini, örgütün İdlib ile Fırat’ın güney kısmı dahil olmak üzere bazı bölgelerde hala varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

“DSG konusunda taahhüdünüz sürüyor mu?” şeklindeki soruya yanıt veren Jeffrey, “Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması sözüne bağlıyız. Başkan da bunu açıkça söyledi. Bu durum, Türklerle ilgili endişelerimizi de kapsıyor” ifadelerini kullandı.

Jeffrey, terör örgütü DAİŞ mensuplarının mahkemeye çıkarılmasıyla ilgili planlarının olduğunu belirterek, ABD’nin Suriye için sağladığı istikrar fonunu da keseceklerini ve koalisyon ortaklarından destek bekleyeceklerini açıkladı.

“GÜVENLİ BÖLGE KONUSUNDA HENÜZ ANLAŞMA YOK”

Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirten James Jeffrey, başkent Erbil’de bir restoranda gerçekleşen saldırıyla ilgili ise şunları söyledi:

“Bir yandan da PKK ile ilgili endişeler var. Henüz güvenli bölge konusunda anlaşmaya varmadık. Temaslarımız sürüyor. Kaygıları dengelemeye çalışıyoruz. Bir taraf önemli bir yerel ortak, diğer taraf da NATO müttefiki.”

İDLİB KONUSU

Suriye’nin İdlib kentindeki gelişmeler hakkında da konuşan Jeffrey, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sivillerin bombalanması çok önemli bir mesele. Bu konuyla ilgili Rusların ve rejimin saldırıları durdurmaları için baskı uygulama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ruslar bizim gerçek olduğunuzu bildiğimiz pek çok şeyi yalanlıyor.”

James Jeffrey, 22 Temmuz’da 3 günlük bir ziyaret için Türkiye’ye gitmişti.

Türkiye’nin başkenti Ankara’da yapılan temaslarda, Fırat’ın doğusunda ‘güvenli bölge’ oluşturulması konusunda bir anlaşmaya varılamamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Bunu açıkça söylememiz lazım. Burada adeta Menbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini ediniyoruz” demişti.