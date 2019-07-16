Pentagon: Türkiye bizi hayal kırıklığına uğrattı

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ABD Başkanı Trump'ın Savunma Bakanlığı'na aday gösterdiği Mark Esper, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri alma kararına ilişkin, "S-400 almak yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakan vekilliği görevini yürüten ve Başkan Donald Trump tarafından bakanlık koltuğuna aday gösterilen Mark Esper, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri alma kararının kendilerini ‘hayal kırıklığına uğrattığını’ söyledi.

Bakanlığının onay süreci için Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’ne ifade veren Esper, “Türkiye uzun süreden beri çok kabiliyetli bir NATO üyesidir, fakat S-400 almaları yanlış bir karardı ve hayal kırıklığı yarattı” dedi.

Esper, Türkiye’nin aynı anda hem Amerikan yapımı F-35 savaş uçaklarına hem de S-400 hava savunma sistemlerine sahip olamayacağını da dile getirdi.

Esper son olarak, S-400 sevkiyatının başladığı geçen cuma günü Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, bu konuşmanın ardından Pentagon’un Türkiye konusunda düzenleneceğini açıkladığı basın toplantısı bilinmeyen bir tarihe ertelenmişti.

S-400’lerin Türkiye’ye sevkiyatı 12 Temmuz’dan itibaren başlamıştı.