Muş’ta otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

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Muş'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu anne ile oğlu yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Muş'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu anne ile oğlu öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Hasköy ilçesi Düzkışya beldesinde Şefik Özen yönetimindeki otomobil, Hasköy-Korkut kara yolunda traktöre arkadan çarptı.
Kazada, Gülfen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) yaşamını yitirdi, aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Muş Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralılar da Hasköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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